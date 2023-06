Na koning Harald struikelt ook koningin Sonja tijdens bezoek aan Denemarken

Harald en Sonja waren in Denemarken waar ze onder meer koningin Margrethe (83) hebben bezocht. Sonja hield vrijdag een toespraak in de stad Aarhus en moest daarvoor een podium op en af via een trappetje. Na haar toespraak moest de vorstin weer van het trappetje afdalen en daar ging het bijna mis.

Sonja verstapte zich en struikelde. Gelukkig waren er omstanders die haar konden opvangen voordat ze languit ging. De Noorse omroep NRK deed verslag en meldde dat er een lichte schokgolf door de zaal ging.

Harald struikelt ook

Harald had donderdag minder geluk en ook hier was een trappetje het probleem. Op beelden is te zien dat Margrethe de vorst opwacht. Als hij het trappetje op wil lopen valt hij plotseling voorover en wordt direct geholpen door zijn bodyguards.

Gelukkig kwam Harald met de schrik vrij, net als zijn vrouw. De Noorse koning zit toch al in de lappenmand. De afgelopen jaren heeft hij veel gezondheidsproblemen. Hij werd onder andere geopereerd aan zijn pees, moest een hartoperatie ondergaan en belandde in het ziekenhuis na een infectie.

Margrethe moest operatie ondergaan

Koningin Margrethe van Denemarken kan erover meepraten. Zij moest recent een rugoperatie ondergaan waarvan ze nog aan het herstellen is. Het betekent niet dat beiden erover denken om afstand te doen van de troon. Zowel Harald als Margrethe voelen zich nog fit genoeg om door te gaan.

