Nieuw schandaal voor Albert van Monaco: een oud-medewerker dreigt al zijn geheimen te onthullen

Palermo was meer dan twee decennia verantwoordelijk voor de financiën van de royals. Hij werkte eerst voor prins Rainier III, de vader van Albert, en later ook voor Albert zelf, toen die in 2005 de troon besteeg.

Rechtszaak tegen Albert van Monaco

Palermo werd echter ontslagen toen hij betrokken raakte bij een corruptieschandaal. Hij zou zich samen met drie andere medewerkers schuldig hebben gemaakt aan samenzwering en financiële fraude. Palermo is van mening dat hij onterecht is ontslagen en sleept Albert nu voor de rechter. “Er is nooit een reden opgegeven die dit ontslag rechtvaardigt. Dit is overduidelijk onwettig”, zo laat zijn advocaat weten aan het Franse persbureau AFP.

Schadelijke informatie

Palermo wil dat Albert wordt veroordeeld om ‘de immense morele schade en de verstoring van de levensomstandigheden’ te compenseren. Hij eist 1 miljoen euro en is niet bang om het tegen Albert op te nemen. “Als een van de naaste medewerkers van de prins is Palermo op de hoogte van alle interne zaken binnen de familie”, zo laat zijn advocaat weten. “Als hij besluit deze informatie te lekken, kan dat het einde betekenen voor Alberts bewind.”

Bron: HLN