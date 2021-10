Nieuwe portretten van de Deense prins Christian (16) onthuld

Kleine jongens worden groot! Royaltykenners zijn onder de indruk van de foto’s: de Deense prins lijkt volwassen te worden.

Prins Christian van Denemarken

Christian is de oudste zoon van kroonprins Frederik (53) en kroonprinses Mary (49). Het echtpaar heeft vier kinderen. In 2005 werd Christian geboren, in 2007 volgde dochter Isabella en in 2011 kreeg het koningspaar een tweeling: Vincent en Josephine.

Toekomstige kroonprins

Prins Christian is als oudste van het stel de toekomstige kroonprins van Denemarken. De prins trad de afgelopen jaren steeds meer in het openbaar. Bij veel koninklijke evenementen maakte hij zijn opwachting.

Nieuwe portretten

Dat er nu nieuwe portretten naar buiten zijn gebracht door het Deense hof is geheel volgens de traditie aldaar. De foto’s zijn gemaakt op de campus van de kostschool waar hij momenteel een opleiding volgt. De kostschool ligt dicht bij huis: hij studeert aan de Herlufsholm School in Denemarken, op nog geen 100 kilometer afstand van het paleis.

