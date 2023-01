Nikolai van Denemarken is prinstitel officieel kwijt: “Ik had dit liever niet meegemaakt”

Er gaat een grote schok door het Deense koningshuis nadat Margrethe besluit om de monarchie te verkleinen. Daarmee verliezen de kinderen van prins Joachim hun prinstitel, maar de kinderen van kroonprins Frederik niet. Het gezin van Joachim voelt zich na het nieuws ‘in de war, bedroefd en in shock’.

Nikolai legt zich neer bij het besluit van Margrethe

Margrethe is onverbiddelijk: ondanks het verdriet dat ze haar familie aandoet, mogen haar kleinkinderen per 1 januari 2023 niet langer hun titel gebruiken. Op die manier kunnen Nikolai, Felix, Henrik en Athena een ‘normaal’ leven leiden zonder koninklijke verplichtingen. Dat de verandering nu op de website van de Deense royals is doorgevoerd, maakt het ook voor de buitenwereld zichtbaar en officieel.

Zo wordt Nikolai niet langer aangesproken met prins, maar draagt hij de titel graaf van Monpezat. “Het is een vreemd gevoel”, aldus Nikolai tegen BT. Ook had hij ‘dit liever niet meegemaakt’. “Het is zoals het is. De rest van mijn leven zal ik trots zijn op de jaren dat ik prins van Denemarken mocht zijn.”

Verstoten

Vlak nadat het nieuws bekend werd, wond de woordvoerder van het gezin er geen doekjes om. Joachim, zijn huidige vrouw Marie en de kinderen voelen zich ‘verstoten’.

Prins Joachim zag ook zijn kans schoon om zijn zegje te doen. “We zijn allemaal erg verdrietig. Het is niet leuk om je kinderen zo behandeld te zien worden. Zij bevinden zich in een situatie die ze niet begrijpen.”

Ook Nikolai sprak zich uit in de Deense media. “Mijn hele familie en ik zijn natuurlijk erg verdrietig. We zijn, zoals mijn ouders hebben verklaard, geschokt door dit besluit en over hoe snel het eigenlijk is gegaan. Ik ben erg verward over waarom het zo moest gebeuren.”

Vertrek naar de Verenigde Staten

Harry en Meghan zijn misschien niet de enige royals die de overstap maken naar de andere kant van de oceaan. Het verhaal gaat dat prins Joachim naar de Verenigde Staten wil verhuizen als gevolg van de grote verandering. Volgens BT wil het gezin in de tweede helft van dit jaar naar Washington D.C. verkassen.

Publieke uitleg van oma

De koningin is geraakt door de kritiek na het afnemen van de prinstitels. In een statement zei ze onder andere: “Mijn besluit heeft lang op zich laten wachten. Mijn 50-jarig jubileum op de troon is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd.”

Het voeren van een koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie worden gedragen. De koningin vervolgt: “Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder.”

De pijn die ze hiermee veroorzaakt bij haar zoon, heeft Margrethe niet goed ingeschat. “Als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen”, zegt ze daarover.

Eerder verbrak de Deense koningin Margrethe al een eeuwenoude traditie:

Bron: BT