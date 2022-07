Prinses Charlene krijgt in verzorgingstehuis A Qietüdine bloemen van het zorgpersoneel. Beeld Foto's (c) Palais Princier

Op pad: prinses Charlene is in een zonnige bui

Prinses Charlene van Monaco is echt weer up & running in een lekkere, luchtige doortocht-look! Dinsdag was ze op bezoek in verzorgingstehuis A Qietüdine om de bewoners en het personeel te ontmoeten.