Prins Albert en de tweeling vieren vakantie zonder prinses Charlene

Nee, de twee zouden geen huwelijksproblemen hebben. En ja, het zou weer hartstikke goed gaan met Charlene. Waarom is de beste vrouw dan alwéér verdwenen?

Charlene mocht niet mee

Prins Albert en de tweeling hebben Monaco verlaten en vertoeven aan boord van zijn luxejacht voor de kust van Corsica. Locals hebben het drietal daar al lang en breed gespot. De Italiaanse krant Corriere della Sera heeft er zelfs al over geschreven. Maar nog niemand heeft prinses Charlene in de buurt van de boot gespot. Zelfs in Frankrijk is de prinses niet gesignaleerd. Wie er wel bij was? De babysitter.

De tweeling heeft het leuk

De tweeling lijkt voor alsnog niet te lijden onder de afwezigheid van hun moeder. Volgens bronnen zijn ze met veel plezier aan het zwemmen en spelen op de boot, die ook nog eens naar de tweeling vernoemd is.

Volop in the picture

Een nieuwe verdwijning van de prinses hadden royaltywatchers niet bepaald zien aankomen. Na een jaar van afwezigheid verscheen ze de laatste tijd namelijk weer volop bij gala's, sportwedstrijden en andere openbare gelegenheden.

Niet de eerste aparte vakantie

Albert en Charlene werden tijdens zo'n moment zelfs kussend gespot. Leuk en aardig, maar als de camera's niet draaien, vieren ze hun vakantie dus niet samen. En dat is niet bepaald de eerste keer. De twee hadden zelfs tijdens hun huwelijksreis aparte hotels.

Andere verklaringen

Natuurlijk zijn er ook andere verklaringen te bedenken. Charlene kan bijvoorbeeld voor een familiebezoek naar Zuid-Afrika zijn of misschien moet ze om gezondheidsredenen weer even rustig aandoen. Zou het?

Bron: Early Bulletins