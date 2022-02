Prins Albert: “Het gaat veel beter met Charlene”

“Het gaat veel beter”, laat hij weten aan de krant Monaco-Matin.

Albert geeft update over Charlene

“Ik hoop dat ze snel weer in het prinsdom is”, aldus Albert. Prinses Charlene verblijft in een kliniek in Zwitserland om te herstellen. Ze zou fysiek en mentaal oververmoeid zijn, nadat ze het afgelopen jaar veel gezondheidsproblemen heeft gehad. In Zuid-Afrika werd ze geopereerd aan een keel-, neus- en oorinfectie.

Eerdere statements

Rond kerst liet het paleis weten dat het herstel van Charlene de goede kant op ging, maar dat het nog maanden zou duren. In januari kwam het hof weer met een statement. Dat was vooral omdat de Monegasken hoopten dat Charlene aanwezig zou zijn bij Sainte Dévote, een belangrijk feest voor het volk op 26 en 27 januari.

Hoelang duurt het nog?

Het statement luidde: “Het herstel van prinses Charlene wordt momenteel op een bevredigende en zeer bemoedigende manier voortgezet. Het zal nog wel enkele weken in beslag nemen. Helaas zal de prinses niet in staat zijn om de festiviteiten van de Sainte Dévote dit jaar bij te wonen.” Sindsdien is er bijna een maand voorbij. Zal Charlene binnenkort dan eindelijk terugkeren? Als je prins Albert moet geloven, dus wel.

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima

Bron: Monaco-Matin