Prinses Alexandra van Luxemburg is getrouwd

Er kwamen veel mensen op de trouwlocatie, het stadhuis in Luxemburg-Stad, af. Na afloop van de bruiloft verschenen Alexandra en haar kersverse echtgenoot om naar de toeschouwers te zwaaien en handen te schudden. De bruid droeg een ecru ensemble met een cape van Valentino, slingbacks van Natan en een tasje van Chanel, schrijft Nouveau (via UFO No More).

Beeld Getty Images

Families aanwezig

Alexandra en Nicolas gaven elkaar het jawoord in bijzijn van hun families. Haar ouders groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa waren aanwezig. Volgende week zaterdag is de kerkelijke inzegening van het huwelijk in Zuid-Frankrijk. Dat gebeurt in de kerk Saint-Trophyme in Bormes-les-Mimosas. Dat is vlakbij Cabasson, het zomerverblijf van de familie.

Beeld Getty Images

Guillaume en Stéphanie

Het is de volgende heugelijke gebeurtenis in het Luxemburgse koningshuis. Alexandra’s broer, erfgroothertog Guillaume, en zijn vrouw prinses Stéphanie kregen recent hun tweede kindje François.

🇱🇺 ROYAL WEDDING in Luxembourg!



💍 Princess Alexandra - only daughter of Grand Duke Henri and Grand Duchess María Teresa - marries Frenchman Nicolas Bagory. They arrive at Luxembourg City Hall accompanied by their family.



📹 @ThomasPernette

pic.twitter.com/DLZfO0TU9R — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 22 april 2023

Bron: Nouveau