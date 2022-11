Prinses Charlene deelt schattige foto van kinderen op nationale feestdag

Het is de eerste keer in drie jaar dat de hele familie inclusief schoonfamilie en kinderen zich vertoonde in hoofdstad Monte Carlo. De toeschouwers werden getrakteerd op een vrolijke familie en ontving de koninklijke familie met gejuich.

Speciale outfit

Charlene had haar twee kinderen prins Jacques en prinses Gabriella speciaal voor deze dag uitgedost in feestelijke kleding. Gabriella droeg een dieprode mantel met tien knopen en een zwarte hoed en Jacques een uniform en pet. Op de foto die Charlene op haar Instagram heeft geplaatst, salueert haar zoon trots.

Dit droeg Charlene

Op het balkon hadden de kinderen hun tenues ook aan. Charlene zelf was prachtig elegant gekleed in een crèmekleurige cape van het modelabel Akris een zwarte coltrui en een zwarte van de Britse hoedenmaker Stephen Jones. Haar pareloorbellen maakten de look helemaal af.

Charlenes man Albert droeg zijn uniform voor de gelegenheid.

Beeld Corbis via Getty Images

Handkusjes

Een bijzonder moment was dat prinses Charlene handkusjes gaf aan het publiek. Het lijkt erop dat ze na lang leed wat beter in haar vel zit. Ze had zich lange tijd voor het publiek verborgen gehouden wegens oververmoeidheid.

Verklede kids

Charlene deelt graag foto’s op Instagram van haar kinderen, zoals onlangs al met Halloween en eerder in hun schooluniform.

Bron: People