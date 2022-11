We hebben het over de Grace-diamant, die voor het eerst door Charlene werd gedragen.

Charlene en Albert in New York

De Grimaldi’s waren in een gulle bui donderdagavond. Ze deelden tienduizenden dollars uit aan jonge talenten in de film-, theater- en danswereld. Achttien talenten kregen een beurs van 10.000 dollar en daarnaast ontvingen nog eens vijftien artiesten studiebeurzen en financieringen. De Princess Grace Foundation is opgericht ter ere van Grace Kelly, de moeder van Albert, die jonge artiesten een warm hart toedroeg. Met de stichting wordt haar nalatenschap in stand gehouden.

Uniek collier

Niet alleen de avond was duur, ook het unieke collier dat Charlene speciaal voor deze avond om haar nek hing is behoorlijk wat waard. In de ketting, genaamd La vie en rose, is de peperdure Grace-diamant verwerkt. ‘Haute diamanteriehuis’ Maison Mazerea droeg de Australische diamant ooit op aan prinses Grace.

Grace-diamant

De bedoeling is dat de diamant ieder jaar in een ander sieraad wordt verwerkt. Nu werd-ie in een ketting gestopt, maar hij kan de volgende keer zomaar een plekje in een broche, tiara of armband krijgen. Charlene is overigens de eerste die de diamant in het openbaar draagt. Hierna zal-ie uit de ketting worden verwijderd, waarna de ketting wordt geveild.

Prinses Charlene draagt bloemetjesjurk én peperduur collier in New York Beeld BrunoPress/Abaca Press

