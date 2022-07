Prinses Charlene draagt eindelijk haar tiara (maar niet op haar hoofd) Beeld Eric Mathon / Palais princier

Van Nouveau

Cocktailparty in de paleistuin, anyone? Toen prinses Charlene een paar maanden terug in omfloerste termen liet weten vastbesloten te zijn de schade in te halen van het jaar dat ze door ziekte niet in the picture kon zijn, waren dat geen loze woorden.