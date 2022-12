Prinses Charlene draagt paillettenjurk uit de sale naar kerstgala

De prinses heeft een eigen liefdadigheidsstichting, genaamd Fondation Princesse Charlène de Monaco. Deze heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen te leren zwemmen én te enthousiasmeren voor sport. Iets wat de prinses met haar Olympische zwemachtergrond nauw aan het hart ligt. Tijdens het gala was er een veiling om geld in te zamelen voor de stichting. Niet onverdienstelijk: er werd € 77.000 binnengesleept.

Charlene hield zich niet aan de dresscode

De dresscode voor de avond was ‘Italia chic’. Opvallend genoeg hield Charlene zich zelf niet aan die dresscode. Ja, ze zag er hartstikke chic uit in de donkerblauwe paillettenjurk die ze voor het event uit de kast trok. Maar nee, Italiaans is het ontwerp niet. Hoewel haar kast vol hangt met Italiaanse ontwerpen - denk: Armani, Dolce & Gabbana, Gucci, Versace - ging ze voor een jurk van de Venezolaanse ontwerpster Carolina Herrera.

In de sale (maar nog steeds peperduur)

De prinses staat erom bekend altijd peperdure looks te dragen en dat was dit keer niet anders. Maar de jurk is momenteel wel in de sale! Normaal gesproken betaal je er ruim € 7000 voor, maar nu kost-ie bij warenhuis Saks Fifth Avenue nog ‘maar’ € 2827,57. Voor de prinses van Monaco is dat een koopje.

Kinderverjaardag

Charlene had een druk weekend. Na dit gala op vrijdagavond werd in het weekend uitgebreid stilgestaan bij de verjaardag van haar kinderen. De tweeling Gabriella en Jacques werd op 10 december 8 jaar. Charlene deelde een lief filmpje op Instagram om dat te vieren.

