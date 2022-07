En ook nichtje Camille zag er prachtig uit!

Charlene bij het Red Cross Ball

Het Red Cross Ball is een belangrijke fundraiser in Monaco, net als het Rose Ball. Normaal gesproken worden die twee gala’s verdeeld over het jaar, maar omdat het Rose Ball door de coronabeperkingen moest worden uitgesteld, was het nu twee keer kort achter elkaar, euh, bal.

Goede verdeling

En de Grimaldi’s hadden het aardig verdeeld. Rukte voor het Rose Ball vooral de lichting Casiraghi uit, voor het Red Cross Ball kwam Camille Gottlieb, de jongste dochter van prinses Stéphanie, de gelederen versterken in een leuke Red Valentino.

Blauwe avondjurk van Prada

Maar de Belle van bal was toch Charlene, in een lichtblauwe, geborduurde avondjurk van Prada met een vlindercollier van Van Cleef & Arpels. Bekijk de kiekjes maar eens:

Prinses Charlene in beeldig blauw naar het Red Cross Ball Beeld BrunoPress/Abaca Press

