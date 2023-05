Prinses Charlene in regenboog en zwart-wit bij de Formule 1

Charlene is de laatste tijd veel vaker in het openbaar te zien, meestal met Albert aan haar zijde. Tegenwoordig kan er zelfs een glimlach vanaf. Ze is vaker bij officiële gelegenheden aanwezig, meestal op en top gestyled. Twee weken geleden had de prinses ineens een mysterieus bruine coupe.

Beeld BrunoPress/The Photo One

Charlene in regenboogmotief

Tijdens het Formule 1-event in Monte Carlo had Charlene die coupe nog steeds, dus ging de aandacht nu meer uit naar haar outfits van de dag. Ze droeg overdag tijdens de race en uitreiking een maxi-jurk van Akris met een subtiel regenboogmotief. Mogelijk was dat om de lhbtiq+-gemeenschap een hart onder de riem te steken.

Beeld BrunoPress/The Photo One

Charlene in zwart-wit

In de avond was er een galadiner voor de Formule 1 Grand Prix en daar stak de ex-Olympisch zwemster zich moeiteloos in een elegante off-the-shoulder zwart-witte jurk. Bij de tweekleurige - wederom - maxi-jurk droeg ze sierlijke juwelen, waaronder diamanten oorbellen en een weelderige armband. Ze had haar nagels zwart gelakt, passend bij de minimalistische stijl van haar jurk.

Beeld WireImage

Beeld BrunoPress/The Photo One

Koninklijke familie massaal aanwezig

De koninklijke familie van Monaco was het hele weekend van de partij bij de races die zaterdag begonnen. Ook Pierre, Andrea en Charlotte Casiraghi, de drie oudste kinderen van prinses Caroline, en hun partners waren aanwezig. Ook hun jongere halfzusje Alexandra en haar partner Ben-Sylvester Strautmann bezochten de Formule 1-race.

Bron: Dailymail