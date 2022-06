Ook in Noorwegen wisten de paparazzi Charlene te vinden. Ze werd er op de kiek gezet in een prachtig zwart pak én tijdens een intiem momentje met haar man.

Charlene en Albert in Noorwegen

Albert en Charlene brachten gisteren de dag door met leden van het Noorse koningshuis. Het begon met een lunch met koning Harald en koningin Sonja op het koninklijke landgoed. Daarna stond er een museumbezoek op de planning. Ze bezochten de opening van een tentoonstelling over Noorse poolexpedities in het Fram-museum in Oslo.

Strak in pak

Charlene zag er ontzettend chic uit in een tweedelig zwart pak met Swarovski-versiering van het Zwitserse merk Akris. Ze droeg de getailleerde blazer over een zijden blouse.

Tijdloze look

Onder haar pak zien we een stel elegante, zwarte pumps en om haar nek prijkt een minimalistische schakelketting. Al met al een tijdloze, chique look. Prins Albert droeg een marineblauw pak, een wit overhemd en een lichtblauwe stropdas.

Intiem moment prinses Charlene

Fotografen wisten het gezin mooi op de kiek te zetten, maar pakten ook een ander, intiem moment mee: Albert en Charlene werden zoenend op de foto gezet. Over het stel wordt al jaren geschreven dat ze met huwelijksproblemen zouden kampen. Is deze spontane kus een teken dat het echt nog wel kriebelt tussen de twee?

Prinses Charlene met haar gezin in Noorwegen Beeld BrunoPress/Abaca Press

Prinses Charlene zoenend met prins Albert Beeld BrunoPress/Abaca Press

