Prinses Charlene over gezondheidsproblemen: “Ik heb een hele moeilijke periode doorstaan”

Charlene werd meerdere keren geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking en bracht maanden door in Zuid-Afrika. Sinds maart is ze weer thuis.

Steun van familie

“Ik heb een hele moeilijke periode doorstaan, maar ik heb het geluk gehad dat ik gesteund en geliefd werd door mijn man, mijn kinderen en mijn familie”, vertelt Charlene. Daar putte ze al haar kracht uit. “Ik voel me fysiek veel sterker. De weg is lang, moeilijk en pijnlijk geweest. Ik wil niet te snel gaan, maar ik voel me nu veel meer tot rust gekomen.”

Goede doelen steunen

De prinses doet het dus rustig aan, maar pakt steeds vaker weer wat werkzaamheden op. Zo bracht ze in juli een werkbezoek aan een verzorgingstehuis en ging ze naar Vaticaanstad voor een afspraak met de paus. “Het is heel belangrijk voor ons om de goede doelen en de projecten te steunen die ons na aan het hart liggen, of het nu gaat om een van onze stichtingen, het Monegaskische Rode Kruis of het welzijn van kinderen en ouderen”, zegt Charlene.

Prins Jacques en Gabriella

Ondanks alle koninklijke werkzaamheden, draait Charlenes leven naar eigen zeggen vooral om haar zevenjarige tweeling, prins Jacques en prinses Gabriella. “Ze hebben het druk met al hun activiteiten, zoals zeilen, een cursus over het zeemilieu en hun beginnerslessen in duiken en reddingszwemmen”, vertelt Charlene. “Ik denk dat het belangrijk is dat ze op jonge leeftijd beseffen dat ons milieu kwetsbaar is en dat het nodig is om het te respecteren en te beschermen door middel van kleine handelingen.”

Bron: News24