Prinses Charlene over liefde voor gezin: “Ze zijn mijn rots in de branding”

Prins Albert en haar tweeling zijn een rots in de branding voor de prinses.

Operatie en uitputtingsproblemen

Charlene werd vorig jaar meerdere keren geopereerd, nadat ze een oor-, neus- en keelontsteking opliep in Zuid-Afrika. Vervolgens reisde ze af naar Zwitserland om in een kliniek bij te komen van uitputtingsproblemen. Haar man prins Albert liet onlangs aan de Franse krant Nice-matin weten dat het goed gaat met de prinses.

Rots in de branding

Niet alleen Albert, maar ook Charlene zelf zegt dat het goed gaat. “Ik voel me vandaag zoveel beter dan de afgelopen jaren. Ik voel minder pijn en ik heb veel meer energie”, vertelt ze in het interview. “Het herstel zal nog even duren, maar ik ben tevreden. Mijn familie en degenen van wie ik hou, zijn mijn rost in de branding. Ik benader mijn toekomst stap voor stap, dag voor dag.”

Familie-eenheid

We zien prinses Charlene dan ook steeds vaker met haar man en kinderen tijdens officiële gelegenheden. Afgelopen week deelde ze nog met haar gezin cadeautjes uit aan de kinderen van Monaco. Dat de tweeling Jacques en Gabriella steeds meer op de voorgrond treden, doet Charlene goed.

“Ze gaan graag met ons mee en samen met Albert proberen we met z’n vieren onze missies te volbrengen. Familie-eenheid is belangrijk voor ons”, zegt ze. “Het zijn twee kinderen die hun eigen taal hebben en elkaar begrijpen. Ze houden van elkaar en beschermen elkaar. Jacques en Gabriella hebben een unieke band.”

Geen pofmouwtjes, ruches of bombastische prinsessenjurken voor Charlene van Monaco. Wat kledingstijl betreft is ze dan ook een beetje anders dan de meeste prinsessen. Maar dat ze een heus mode-icoon is, bewijst royaltyvlogger Josine aan de hand van vier sleutelwoorden:

