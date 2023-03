Prinses Charlene poseert in peperdure outfit met zelfgemaakt kunstwerk

In februari al staken Charlene, Albert en hun kinderen Gabriella en Jacques de handen uit de mouwen. Samen met een kunstenaar maakten zij kunstwerken voor Internationale Vrouwendag. Voor Charlene betekende dat: verven in een designeroutfit.

Charlene en gezin maken kunstwerk

Uiteindelijk werden de werken op 8 maart onthuld door het prinselijke gezin. Wij kunnen het resultaat zien op hun officiële Instagramaccount. Wat blijkt? Alle losse werkjes zijn samengevoegd tot één groot werk: een eerbetoon aan een lokale heldin, de Franse Alice Milliat. Zij organiseerde in 1921 voor het eerst een Olympische Spelen voor vrouwen. Met haar Olympische achtergrond kun je je voorstellen dat dit prinses Charlene aan het hart gaat. De werken van Charlene en haar gezinsleden zijn ook in het grote kunstwerk te vinden. Op de laatste Instagramfoto van de reeks zien we hoe ze allemaal poseren met hun zelfgemaakte schilderijen.

De outfit

Ook voor deze onthulling trok Charlene weer een peperdure outfit uit de kast. Ze ging gekleed in een beige set van haar favoriete label Akris. Bij dit label tel je voor een jasje zo een eurootje of tweeduizend neer, dus reken maar dat ook deze set weer behoorlijk aan de prijs was. Niet alleen Charlene was stijlvol gekleed, ook de tweeling zag er chic en bijna zakelijk uit.

