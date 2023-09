Prinses Charlene rekent af met de roddels en verschijnt met Albert bij een evenement

In geval van Albert en Charlene zorgt dat ook altijd voor geruchten over hun huwelijk. Gaan ze scheiden? Zijn ze stiekem al uit elkaar? Het speculeren over een ongelukkig huwelijk is al jaren aan de gang en laaide nu opnieuw op. Nu vermoedde men zelfs dat Charlene met haar kinderen Monaco had verlaten en naar Zwitserland was verhuisd.

Charlene weer in het openbaar verschenen

Charlene maakt een einde aan de geruchten. Ze is namelijk weer in het openbaar verschenen, en dat niet alleen: mét Albert aan haar zijde. De twee waren aanwezig bij de lancering van de nieuwe omroep TVMonaco.

Chic in zijde

De royals postten een kiekje op Instagram. Hierop zien we Albert strak in het pak en Charlene ging voor een chique zijden set. Ze combineerde haar zwarte top en crèmekleurige blouse met een paar pumps en sieraden van Djula en Hermès.

Lancering TVMonaco

Het vorstendom schrijft op Instagram: ‘Gisteravond hebben prins Albert en prinses Charlene officieel Monaco’s eerste publieke zender gelanceerd, TVMonaco. TVMonaco zal met name programma’s aanbieden rond vier thema’s: het milieu, de actualiteit, sport en levenskunst.’

