Prinses Charlene schittert front row bij Louis Vuitton in prachtig colbert

Dinsdag zat Charlene front row bij Louis Vuitton.

Twee keer front row

Charlene is gek op couture en heeft een kast vol designerkleding. Het verbaast ons dan ook niks dat ze dinsdag maar liefst twee keer front row zat. Vóór haar bezoek aan de show van Louis Vuitton zat ze in een donkerblauw pak bij de show van het Zwitserse label Akris, een van haar favoriete merken. Op Instagram schrijft ze dat ze blij is om weer in Parijs te zijn.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) op 5 Oct 2022 om 1:28 PDT

Outfit van prinses Charlene

Op de eerste rij van Louis Vuitton schitterde Charlene in een strakke zwarte broek, een basic wit overhemd en een geruite blazer met een glanzend effect. De prinses van Monaco weet als geen ander hoe je met een subtiele outfit de show kan stelen. Charlene was overigens niet het enige bekende gezicht. Op dezelfde rij zaten onder andere zangeres Janet Jackson, acteur Jaden Smith en Louis Vuitton bestuursvoorzitter Bernard Arnault.

Charlene van Monaco bij Louis Vuitton tijdens Paris Fashion Week 2022 Beeld BrunoPress/Abaca Press

Onze koningin Máxima en prinses Charlene van Monaco hebben verrassend veel met elkaar gemeen:

