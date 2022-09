Prinses Charlene schrikt van het kapsel van haar kids

Op haar Instagram post ze een schattige foto van de tweeling Gabriella en Jacques (7) met verknipt haar. “Gabriella heeft haarzelf en haar broer geknipt.” Daarachter een emoji met een hand voor de ogen. “Ik kijk uit naar komende maandag, als ze weer naar school gaan.”

Charlene krijgt leuke bijval in de reacties onder haar post. Iemand zegt: “Haha, Gabriella wordt vast een goede kapper en we hebben dit allemaal ooit wel eens een keer gedaan.”

Waarschijnlijk was Gabriella geïnspireerd door haar moeders modieuze coup.

Met vader op vakantie

Maandag is het dus weer zover dat de tweeling naar school gaat. De kinderen hebben in augustus nog samen met hun vader prins Albert vakantie gevierd op een luxe jacht, voor de kust van Corsica. Ze waren overigens zonder moeder Charlene. Waarom de prinses niet mee was, is niet bekend. Niemand van de locals spotte de prinses in de buurt van de boot. De babysitter was er wel bij.

Pony populair

Dat de pony onder de royals populair is, zagen we al bij koningin Máxima prinses Sofia van Zweden. Het is wel een look die bij je moet passen.

Bron: Instagram/Nouveau