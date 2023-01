Prinses Charlene van Monaco bezocht een bootverbranding met haar kinderen

Bij de jaarlijkse viering van Sainte Dévote, zijn prins Albert en prinses Charlene van Monaco steevast aanwezig. Dit jaar moest Albert echter verstek laten gaan. Hij kon er niet bij zijn vanwege een besmetting met het coronavirus. Zijn vrouw bezocht het evenement daarom met hun twee kinderen, Gabriella en Jacques.

Bootverbranding

Saint Dévote is de patroonheilige van Monaco. Op 27 januari wordt deze heilige geëerd, waarbij er traditioneel een vissersboot in brand wordt gestoken. Die handeling staat symbool voor de laatste reis van de heilige en wordt al sinds 1924 uitgevoerd. Dit jaar was het aan Charlene om het vuur aan te steken. Voor die taak schakelde ze de hulp in van haar tweeling van acht jaar oud. En zo werd het een bijzondere familieactiviteit, die voor de inwoners van Monaco zonder twijfel net zo speciaal was.

Ingetogen outfit

Hoewel de avond om de belangrijke traditie draaide, ging de aandacht zoals gewoonlijk ook uit naar de outfit van Charlene. De prinses staat immers bekend als royal met lef, die een minimalistische stijl combineert met opvallende items. Voor deze viering koos ze echter voor een ingetogen look: ze droeg een grijze pantalon met bijpassende coltrui en lange mantel.

Rots in de branding

Dat Charlene ervoor koos om haar kinderen mee te nemen naar dit evenement, komt niet als een verrassing. In een recent interview vertelde de prinses nog dat ze haar kinderen en man als haar rotsen in de branding ziet. Tijdens een lastige periode in verband met haar gezondheid was het haar gezin waar Charlene energie uithaalde.

