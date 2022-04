Prinses Charlene van Monaco gespot in privévliegtuig: waar gaat ze heen?

Ze is namelijk gespot in een privévliegtuig. Monaco heeft ze dus alweer verlaten. Waar gaat ze dan nu weer heen?

Charlene neemt de benen

Maandenlang verbleef Charlene in een kliniek in Zwitserland om te herstellen van extreme vermoeidheid na een jaar vol gezondheidsproblemen. De Monegasken vroegen zich keer op keer af wanneer hun prinses nu eindelijk weer thuis zou komen. Vorige maand was het zover, maar veel hebben ze nog niet van haar gezien.

Privévliegtuig

Op 12 maart werd Charlene gespot op het vliegveld. De Duitse krant Bild liet weten dat ze per helikopter naar Monaco werd gevlogen. Nu is ze wéér gespot op een vliegveld. Dit keer stapte ze een privévliegtuig in.

Nice

Volgens het tijdschrift Who werd ze op 21 maart gezien op het vliegveld van Nice in Frankrijk. Waar het privévliegtuig haar naartoe vloog, is onbekend. Het Monegaskische koningshuis laat hier niks over los.

Huwelijksproblemen

De buitenlandse media zijn niet bepaald verbaasd dat Charlene weer vertrokken is. Er gaan al langere tijden geruchten dat het huwelijk van Albert en Charlene weinig meer voorstelt én dat Charlene niet graag bij haar man is. Zo zou ze de weken die ze in Monaco was, helemaal niet met hem hebben doorgebracht. Wij zijn benieuwd waar ze de volgende keer opduikt!

Het zal nu even on hold staan, maar Charlene van Monaco heeft altijd een bijzondere band met onze eigen koningin Máxima gehad:

Bron: HLN