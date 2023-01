Prinses Charlene van Monaco viert 45e verjaardag: de mooiste foto’s door de jaren heen

Groot feest of niet, het is een mooi moment om aan de hand van foto’s even stil te staan bij de prinses en haar bewogen leven.

Olympische zwemcarrière

Voordat Charlene prins Albert ontmoette, was ze al bekend dankzij haar Olympische zwemcarrière. Ze deed mee aan de Olympische Zomerspelen van 2000 in Sydney. Met haar ploeg eindigde ze als vijfde bij de 4x100 meter wisselslag. Ze behaalde ook verschillende nationale titels.

Charlene in 1998, tijdens haar Olympische zwemcarrière Beeld Getty Images

Huwelijk

Charlene ontmoette prins Albert tijdens de Grand Prix Formule 1 van Monaco in 2000. Ze kregen in 2006 een relatie en op 23 juni 2010 verloofden ze zich. Op 1 juli 2011 stapten ze in het huwelijksbootje. Het kerkelijk huwelijk vond de dag erna plaats op de binnenplaats van het prinselijk paleis.

De huwelijksdag in 2011. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

Charlene als prachtige bruid in 2011 in een creatie van Giorgio Armani. Beeld BrunoPress/Bernard Ruebsamen

De geboorte van de tweeling

Op 30 mei 2014 deelde het paleis heugelijk nieuws: Charlene was in verwachting. Op 7 oktober van dat jaar volgde nog een nieuwtje: er zou niet één baby komen, maar twee! Op 10 december 2014 kwamen ze ter wereld: prinses Gabriella en prins Jacques. De tweeling is inmiddels acht jaar.

Op 7 januari 2015 toonden Charlene en Albert hun tweeling aan de wereld op het balkon van het paleis. Beeld Getty Images

Modeprinses

Prinses Charlene staat bekend om haar gevoel voor mode. Ze is gek op de mooiste designermerken en aan haar outfits hangen dan ook vaak prijskaartjes van duizenden euro’s. Deze looks vinden wij het mooist:

Charlene tijdens het Monaco National day gala concert in november 2010. Beeld WireImage

Charlene tijdens het Cannes filmfestival in mei 2011. Beeld Getty Images For amfAR

Charlene bij het gala van het Rode Kruis in Monaco op 26 juli 2019. Beeld Getty Images

Charlene en Albert bij een gala in Monte Carlo in september 2020. Beeld Corbis via Getty Images

Haar eerste verschijning na een jaar afwezigheid

2021 was geen goed jaar voor de prinses. Aan het begin ervan reisde ze af naar Zuid-Afrika om zich in te zetten voor natuurbehoud en de strijdt tegen de jacht op neushoorns. In juni werd bekend dat ze daar plotseling ziek was geworden. De prinses kampte met een ernstige oor-, neus- en keelinfectie en werd opgenomen in het ziekenhuis. Hierdoor kon ze lange tijd niet terugvliegen naar Monaco. Ze miste allerlei bijzondere mijlpalen, zoals haar 10-jarig huwelijksjubileum. In november werd bekend dat de prinses weer terug was in Monaco, maar kort daarna verscheen het bericht dat ze was opgenomen in een kliniek in Zwitserland. Hier bracht ze nog weer enkele maanden door om te herstellen en tot rust te komen. Pas in april 2022 liet Charlene zich weer voor het eerst in het openbaar zien tijdens het Formule E Wereldkampioenschap in Monaco.

Prins Albert, prinses Charlene, Jacques en Gabriella bij het WK Formule E in april 2022. Beeld WireImage

Liefste gezinsfoto’s

Hoewel er vanaf het begin geruchten zijn over relatieproblemen tussen Charlene en Albert, staat één ding als een paal boven water: de prinses is gek op haar kinderen. De gezinskiekjes vinden wij dan ook het allerleukst. Dit zijn onze favorieten:

Op 10 mei 2015 werd de tweeling gedoopt. Beeld Getty Images

Op 19 november 2016 op het balkon van het paleis. Beeld Corbis via Getty Images

Op 23 juni 2020 tijdens het Sint Jansfeest in Monaco. Beeld Getty Images

Op 7 mei 2022 tijdens het Sainte Devote rugbytoernooi in Monaco. Beeld Getty Images

Bron: Getty Images, Brunopress