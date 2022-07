Prins Albert, prinses Charlene en paus Franciscus hadden een privéontmoeting die volgens lokale media 25 minuten duurde. De paus gaf de twee een bronzen beeldje cadeau en Albert en Charlene schonken de paus een schets van de kapel van Johannes de Doper in het paleis van Monaco.

Lange jurk met hoge kraag

Het is traditie om als vrouw tijdens het bezoek aan de paus een lange jurk te dragen met een hoge kraag, lange mouwen en een zwarte mantilla. Charlene koos echter voor haar eigen dresscode. De 44-jarige prinses droeg een zwarte jurk met boothals en doorschijnende mouwen. Die outfit stijlde ze met een rozenketting en een zwarte sluier.

Witte outfit

Het is extra opvallend dat Charlene voor een zwarte jurk koos, want zij behoort tot de zeven vrouwen die witte kleding mogen dragen tijdens een ontmoeting met de paus. De traditie le privilège du blanc (het voorrecht van het wit) is enkel toegestaan voor katholieke koninginnen, koningin-gemalinnen en prinsessen.

Koningin Sofia van Spanje, koningin Paola van België, groothertogin Maria Teresa van Luxemburg, koningin Mathilde van België, koningin Letizia van Spanje, prinses Marina van Napels én prinses Charlene van Monaco zijn de enige vrouwen die wit mogen dragen tijdens een bezoek aan de paus.

Het is traditie om als vrouw tijdens het bezoek aan de paus een lange jurk te dragen met een hoge kraag, lange mouwen en een zwarte mantilla, maar dat deed Charlene niet. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Charlene droeg een zwarte jurk met boothals en doorschijnende mouwen. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Gezondheid prinses Charlene

Charlene is de laatste tijd steeds vaker weer aan het werk. De prinses worstelde in Zuid-Afrika met haar gezondheid. Meerdere keren moest ze worden geopereerd vanwege een oor-, neus- en keelontsteking. Sinds maart is ze weer thuis.

Bron: Daily Mail, Blauw Bloed