Prinses Charlene zat front row bij Paris Fashion Week in dít pak

Dat de prinses nu front row is gespot bij Paris Fashion Week is dan ook geen verrassing.

Charlene bij Paris Fashion Week

Charlene is gek op couture en heeft een kast vol designerkleding. Een van haar favoriete merken is Akris. Dit weekend gaf het Zwitserse label een show tijdens Paris Fashion Week en de prinses kreeg een plekje op de eerste rij.

Outfit

Daar trok Charlene niet zomaar een pakkie voor uit de kast. Ze ging van top tot teen in Akris. Ze verscheen in een zwart pak uit de nieuwe collectie van het label en droeg hierbij zwarte suede pumps.

Felicitatie

Op Instagram heeft de prinses ook nog een goed woordje voor het merk over. Ze feliciteert creative director Albert Kriemler met ‘100 jaar perfectie’. Dit doet ze omdat het label, dat werd opgericht in 1922, dit jaar precies een eeuw bestaat.

Liefde voor mode

Voor haar roerige jaar was Charlene ook al een graag geziene gast bij Paris Fashion Week. Merken kleedden haar maar wat graag voor hun shows. Naast Akris is Giorgio Armani liefhebber van Charlene. Volgens de prinses was het Giorgio himself die haar hielp met de ontwikkeling van haar liefde voor mode. Dat was in een periode waarin ze naar eigen zeggen vooral haar zwempak droeg, maar verder niet veel van mode wist.

