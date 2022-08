Prinses Delphine is boos: “Ik zou mezelf nooit met Diana vergelijken”

Prinses Delphine werd geboren uit een affaire tussen haar vader en de barones Sybille de Selys Longchamps. Er was een rechtszaak van zeven jaar voor nodig, maar uiteindelijk wist Delphine te bewijzen dat ze toch echt de dochter van de koning is. Daarmee heeft ze het Belgische volk dat eerst aan haar verhaal twijfelde uiteindelijk voor zich weten te winnen.

Hartenprinses

“Het publiek vergelijkt me nu met prinses Diana, omdat ik een hartenprinses ben en veel liefdadigheidswerk doe”, zei de prinses recent in een interview met The Daily Mail.

Uit de context

Zaterdag schrijft ze op Instagram dat ze dit nooit zo gezegd heeft. Ze zou verkeerd geciteerd zijn. Hartenprinses? Dat woord zou ze nooit gebruikt hebben. “Het is uit context gehaald. Ik zou mezelf nooit vergelijken met prinses Diana, voor wie ik veel bewondering heb”, schrijft ze. “We hebben hele verschillende verhalen. En ik zou mezelf zeker nooit een hartenprinses noemen, zoals de pers dat nu opschrijft.”

Delphine vindt het belangrijk dat het wordt rechtgezet. “Ik accepteer het niet wanneer ik verkeerd word geciteerd door de pers. Normaal reageer ik niet op verkeerde citaten, maar dit is gewoon fout.”

Bron: ANP/Instagram