Prinses Delphine woog door eetstoornis nog maar 28 kilo: “Mijn organen waren het aan het begeven”

Delphine kon naar eigen zeggen ‘de chaos om haar heen niet meer aan’ als tiener. “Het enige dat ik nog onder controle had, was mijn voeding.”

Prinses Delphine stierf bijna door eetstoornis

Volgens de prinses ging het van kwaad tot erger. Toen ze besloot om te stoppen met eten had ze nog nooit van de ziekte anorexia gehoord. Op haar vijftiende bereikte ze haar dieptepunt. “Mijn organen waren het aan het begeven. Ik ben toen bijna gestorven.”

Wilskracht

Het verzoek van dokters om prinses Delphine op te nemen in het ziekenhuis werd volgens haar psycholoog weggewimpeld. Die vond het geen goed idee en vertrouwde erop dat ze op ‘haar wilskracht’ beter zou worden. Dat gebeurde ook: “Stap voor stap ging het iets beter”, blikt Delphine terug.

Ook de kunstacademie hielp de prinses bij haar herstel. “De dag dat ik daar kwam, werd ik beter”, aldus Delphine. “Ik kreeg de kans mezelf uit te drukken in kunst. Dat is waarom ik nu ook zo in kunst geloof.”

Advies

Ze spoort lotgenoten aan om ook hun artistieke kant te ontdekken. “Ga iets artistiek doen zoals verven, dansen, zingen of schrijven.” Of beoefen een teamsport. “Dan voel je je belangrijk en raak je uit de bubbel van isolement en eenzaamheid.”

In de driedelige docu over haar leven, Delphine: mijn verhaal, vertelde de prinses eerder al over haar eetstoornis en deed ze een boekje open over haar vader, oud-koning Albert. Ze streed dertig jaar om gelijk te krijgen en erkend te worden als zijn dochter. Dat had de afgelopen jaren veel voeten in de aarde in België.

Bron: AD