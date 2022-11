Prinses Madeleine deelt lief Thanksgiving-kiekje van haar kinderen

Op donderdagavond vierden miljoenen mensen Thanksgiving, hét feest waarop dankbaarheid wordt uitgesproken. Voor die gelegenheid deelde prinses Madeleine op Instagram een lief kiekje van haar drie kinderen: Adrienne, Leonore en Nicolas. Want haar gezin en familie, dat is waar de royal dit jaar - en waarschijnlijk elke dag - dankbaar voor is. Daar horen natuurlijk ook de familiehonden bij, die ook op het kiekje staan. Onder de foto schrijft Madeleine dan ook “I’m so thankful for my little family”. Bekijk de liefdevolle foto hieronder:

Florida

Waarom de Zweedse Thanksgiving viert, vraag je je misschien af. Het antwoord is simpel: de royal woont sinds iets meer dan vier jaar in Florida, de Verenigde Staten, vanwege het werk van haar man Chris O’Neill. Hoewel ze het er prima naar haar zin heeft, verklapte ze eerder al aan de Zweedse krant Svensk Damtidning dat ze ooit weer terug wil naar haar thuisland. “Het gaat nu goed, de kinderen vinden het leuk op school, en het is gemakkelijker voor Chris omdat zijn zakenpartners ook in Miami zijn”, zo zegt Madeleine, “maar we zullen er niet voor altijd blijven.” Ook gaf ze in dat interview toe haar thuisland soms behoorlijk te missen -maar gelukkig keert ze regelmatig terug om haar familie te ondersteunen bij royal taken.

Bron: Instagram