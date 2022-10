Prinses Mary krijgt een bijzonder cadeau voor haar 50e verjaardag

Wat geef je een prinses voor haar vijftigste verjaardag? Geen diamanten of een outfit van Claes Iversen, maar een exotisch dier.

Australische dieren

Copenhagen Zoo - waarvan de prinses beschermvrouwe is - kondigde in februari aan dat ze ter ere van Mary’s verjaardag hun dierentuin zouden uitbreiden met een aantal Australische dieren. Nu horen we je denken: waarom geen typische Deense dieren, zoals edelherten en waadvogels? Dit heeft te maken met de Australische roots van de prinses. Mary is geboren in Australië en leerde kroonprins Frederik kennen tijdens de Olympische Spelen in Sydney in 2000.

Mary’s Australian Garden

In het deel van de Kopenhaagse dierentuin die Mary’s Australian Garden heet, zijn nu vijftien nieuwe dieren te zien. Onder meer koala’s, mierenegels, wombats en wallaby’s (kleine kangoeroes) zijn aan de collectie van de dierentuin toegevoegd. Ook mag de kookaburra (ook wel de lachvogel genoemd) de Copenhagen Zoo zijn thuis noemen. Het was de wens van prinses Mary om de Australische vogel terug te zien in de dierentuin.

Eerbetoon aan royals

Copenhagen Zoo bracht vaker een eerbetoon aan de Deense royals. In 2006 kreeg de dierentuin vier Tasmaanse duivels, om de doop van prins Christian te vieren.

Bron: Beau Monde