Vanwege het jubileum bezochten kroonprins Frederik en prinses Mary het stadje. Mary liet zich daarvoor van haar meest modieuze kant zien.

Prinses Mary in klassiek rood

Wat is er nou feestelijker dan rood? Niets, als je het prinses Mary vraagt. Ze viert het jubileum in een klassieke, rode jurk van de Braziliaanse ontwerper Raquel Diniz. Ze combineert het prachtige kledingstuk met beige accessoires, waaronder een hoed, clutch en sandalen met hak.

Hoewel de jurk een klassiek model heeft, maken de hoge split in het midden en de druppelvormige opening bij de hals ’m een tikje sexy. Haar hoed maakt het geheel dan weer erg klassiek. Dit exemplaar is overigens favoriet bij de prinses, weet Nouveau te vertellen. Mary droeg de hoed met grote bloem eerder al bij het huwelijk van prins Albert en prinses Charlene, bij de doop van de Zweedse prinses Estelle en bij Royal Ascot in 2016.

Prinses Mary van Denemarken schittert in klassieke rode jurk Beeld Lindblom Stefan/Stella Pictures/ABACA

Viering 250 jaar Christiansfeld

Frederik en Mary delen op social media zelf ook beelden van de vrolijke dag. In het bijschrift schrijven ze: “Bedankt voor een feestelijke dag in Christiansfeld.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) op 14 Aug 2023 om 1:16 PDT

Op die foto’s zien we meer van de activiteiten van die dag. Zo werden er handen geschud met bewoners, was er het weerzien met graaf Ingolf en gravin Sussie en kreeg het koninklijke paar een heerlijke lunch voorgeschoteld.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus) op 14 Aug 2023 om 1:17 PDT

Libelle - Niet zo duurzaam? Kate koopt meer van hetzelfde:

Bron: NL Beeld