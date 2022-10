Prinses Sofia laat zien hoe je een witte outfit draagt in het najaar

Niet alleen een tiara, maar ook een veiligheidshelm staat prinses Sofia beeldig.

Värmland

Prinses Sofia en prins Carl Philip zijn op werkbezoek in Värmland. Daar houden de twee zich vooral bezig met sociale inclusie, duurzame productie en hernieuwbare energie. Zo bracht het koninklijke koppel onder andere een bezoek aan de windmolens in de regio.

Compleet witte outfit

Sofia verscheen tijdens deze trip in een compleet witte outfit en laat daarmee zien dat deze kleur het ook prima doet in het najaar. Benieuwd naar de details van Sofia’s outfit? De lange jas die ze droeg, is van het Zweedse kledingmerk Odd Molly in de kleur ‘Winter White’. De jas kun je hier bestellen voor 459 euro. Niet goedkoop, maar we kennen royals met duurdere winterjassen.

Broek, trui en laarzen

Die fantastische broek met wijde pijpen? Dat is de Almeida Pants van het merk 2NDDAY en kost 160 euro. Bestellen doe je hier. De crèmekleurige oversized kabeltrui is van het merk Soft Goat en bestel je voor 295 euro. Een aardig prijskaartje, maar de trui is dan ook gemaakt van honderd procent kasjmier. De cognackleurige laarzen zijn van het merk Marzio, maar helaas niet meer verkrijgbaar. In dit lijstje met tien laarzen onder de 80 euro hebben we op nummer zeven en acht overigens wel een mooie look-a-like.

Prinses Sofia droeg een witte outfit in Värmland, prins Carl Philip koos een blauw pak. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Prinses Sofia combineert haar winterwitte outfit met cognackleurige laarzen. Beeld BrunoPress/Abaca Press

De kabeltrui en witte broek zijn nog te koop (niet goedkoop, wel mooi). Beeld BrunoPress/Abaca Press

Bron: Express