Prinses Sofia straalt in oranje jurk: maar was deze niet voor Máxima bedoeld?

Op zaterdag 10 december werden de Nobelprijzen uitgereikt in Zweden. Een dag later waren de winnaars welkom in het Koninklijk Paleis voor een diner. Prinses Sofia was van de partij en droeg een opvallende jurk.