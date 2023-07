Prinses Victoria is jarig: dít zijn de leukste foto’s van de Zweedse troonopvolger

Victoria is als oudste kind van koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia van Zweden de eerste in lijn voor de troonopvolging.

Zweedse prinses Victoria jarig

Victoria viert haar 46e verjaardag op het eiland Öland. Het eerste deel van de dag brengt ze tijd door met haar familie, aan het einde van de middag wordt ze bij Slot Solliden verwacht, het zomerpaleis van de familie, om andere felicitaties te ontvangen en rijdt de familie in een stoet door Borgholm. ’s Avonds zijn ze aanwezig bij een speciaal verjaardagsconcert in de kasteelruïne van Borgholm.

Jammergenoeg zijn wij niet voor de feestelijkheden uitgenodigd, dus moeten wij het doen met een leuke fotocompilatie van de kroonprinses. Zie hier: leuke kiekjes van Victoria door de jaren heen. Grattis på födelsedagen!

Een grote dierenvriend

Prinses Victoria is dol op dieren en dat is te zien op veel van haar foto’s. Op dit kiekje knuffelt ze zelfs een wombat. Dit buideldier kom oorspronkelijk uit Australië. Tijdens haar bezoek aan een opvangplek voor dieren in Melbourne kon Victoria het niet laten het beestje even te knuffelen.

Kroonprinses Victoria van Zweden knuffelt een wombat tijdens een bezoek aan Australië in 2005. Beeld Getty Images

Traditionele kledij

6 juni is een nationale feestdag in Zweden. Op deze dag dragen de Zweedse royals vaak traditionele klederdracht in de kleuren van de vlag: blauw en geel. Deze kleuren symboliseren de zon en de hemel. Staat haar enig, nietwaar?

Prinses Victoria in traditionele kleding tijdens de viering van de nationale feestdag in Stockholm in 2017. Beeld Getty Images

Trots op haar man

Victoria werd in 2002 voor het eerst gezien met Daniel Westling, toen haar personal trainer. De twee werden al snel smoorverliefd op elkaar, maar een verloving liet een lange tijd op zich wachten. Het huwelijk van prinses Victoria en Daniel vond uiteindelijk plaats op 19 juni 2010 in de Storkyrkan in Stockholm. Het was een waar sprookjeshuwelijk. Die verliefde blik van Victoria zegt genoeg.

Kroonprinses Victoria trouwde in 2010 met prins Daniel. Beeld Getty Images

Uit de oude doos

Veel publieke jeugdfoto's zijn er niet van de prinses. Na lang zoeken, kwamen we er toch eentje tegen. En wat voor één. De 7-jarige Victoria is hierop samen met (een glimp van) haar moeder, koningin Silvia van Zweden, en een prachtige schaterlach te zien.

Prinses Victoria in haar jonge jaren. Beeld Getty Images

Zo moeder, zo dochter

Victoria en haar inmiddels 11-jarige dochter, prinses Estelle, lijken een hechte band te hebben. Precies een jaar geleden, op de verjaardag van Victoria, werd er nog heel zoet kiekje gemaakt tijdens een fotosessie in de tuin van het familiezomerpaleis Solliden op Öland.

Benieuwd hoe goed de band is tussen Victoria en haar moeder Silvia? Ze lijken in elk geval steeds meer op elkaar. Dat blijkt wel uit al deze foto’s.

Prinses Victoria en haar dochter Estelle op de verjaardag van de kroonprinses in 2022. Beeld Getty Images

Gezin compleet

Uiteraard hoort in dit rijtje ook een mooie gezinsfoto. Op de 45e verjaardag van Victoria poseerden de kroonprinses, haar man Daniel, dochter Estelle en zoon Oscar (nu 11 en 7) volledig gekleed in aarde- en pasteltinten.

Kroonprinses Victoria, prins Daniel, prinses Estelle en prins Oscar tijdens het Victoria Day-concert in Borgholm Castle op het eiland Öland ter gelegenheid van de 45e verjaardag van Victoria. Beeld Getty Images

Luchtkus van Máxima

De banden tussen het Nederlandse en Zweedse koningshuis zijn erg hecht. Zo is prinses Beatrix de peetmoeder van Victoria en Willem-Alexander de peetvader van prinses Estelle. Ook Máxima en Victoria kunnen het goed met elkaar vinden, wat goed te zien is op dit leuke kiekje van de royals. Vlak voor het concert in Konserthuset in Stockholm tijdens het staatsbezoek in oktober 2022 gaven kroonprinses Victoria en koningin Máxima elkaar een luchtkus.

De Zweedse en Nederlandse royals in Stockholm tijdens een staatsbezoek in oktober 2022. Beeld Getty Images

In het geel

Victoria verscheen afgelopen mei bij de uitreiking van de Polar Music Prize in een knalgele jurk die je niet snel vergeet. De jurk deed bij ons meteen een belletje rinkelen. Onze eigen gravin Eloise droeg ditzelfde ontwerp namelijk vorig jaar bij de Zapp Awards. Wie draagt ’m beter?

Prinses Victoria bij de Polar Music Prize 2023 in Stockholm. Beeld Getty Images

Bron: Getty Images