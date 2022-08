Proficiat! Deze jarige prinses gaat binnenkort trouwen

Prinses Maria Laura

Toegegeven, die stambomen van koninklijke families zijn veel te uitgebreid om uit je hoofd te leren. Dus even snel: prinses Maria Laura is negende in de troonsopvolging van België. Haar moeder, aartshertogin Astrid, is de zus van de Belgische koning Filip.

Geheime relatie

Maria Laura blijft graag uit de publiciteit en daar is ze aardig goed in. Haar verloving eind vorig jaar kwam voor haar landgenoten dan ook behoorlijk onverwacht. Toen in december bekend werd dat ze verloofd was, wist het grote publiek niet eens dat ze een relatie had. Best knap om zo’n groot geheim te bewaren, toch?

De grote dag

De trouwdatum is niet zo geheim gehouden als haar relatie. Eerder deze maand werd bekend dat ze op 10 september 2022 zal trouwen met haar verloofde, William Isvy. In januari verleende koning Filip officieel zijn toestemming voor dat huwelijk. Het kerkelijk huwelijk zal plaatsvinden in de Sint-Michiels-en-Sint-Goedelekathedraal. Voor het burgerlijk huwelijk op het stadhuis in Brussel zullen niet veel mensen uitgenodigd zijn, dit wordt gevierd in besloten familiekring.

Bron: blauwbloed.eo.nl