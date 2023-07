Royal babynieuws! De Luxemburgse prins Félix en prinses Claire krijgen een derde kindje

Prins Félix is de tweede zoon van groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa van Luxemburg, en is daarmee de tweede in lijn van troonopvolging.

Terug in de tijd

In 2012 maakte prins Félix bekend dat hij dolverliefd was op Claire Lademacher. Ze kenden elkaar nog van de prestigieuze kostschool in Zwitserland, waar ze allebei op zaten. Niet veel later werd een verloving aangekondigd door het Luxemburgse hof. De twee trouwden in september 2013, waardoor Claire de titel prinses kreeg. Leuk weetje: de Nederlandse Jan Taminiau ontwierp de jurk die ze droeg toen ze voor de wet trouwden.

Derde kindje voor prins Félix

Vlak na die trouwdag verhuisden de twee naar Lorgues in Zuid-Frankrijk, waar ze de wijngaard van Claires vader overnamen. En waar ze - een fijne bijkomstigheid voor een stel dat niet graag in de belangstelling staat - buiten de spotlights kunnen leven.

Félix en Claire kregen twee kinderen: Amalia (9) en Liam (6). En die krijgen er over een tijdje dus nog een broertje of zusje bij. De foto waarmee het gezin de derde zwangerschap bekendmaakte, is genomen in de prachtige tuin van Félix en Claire in Frankrijk. Wanneer Claire is uitgerekend is (nog) niet bekend.

Prinses Claire (in Jan Taminiau) en prins Felix toen ze in het Duitse Königstein im Taunus voor de wet trouwden. Beeld Getty Images

