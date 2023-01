Royal babynieuws uit Monaco: prinses Caroline wordt weer oma

En dat betekent dat prinses Caroline van Monaco, de zus van prins Albert, kan uitkijken naar haar achtste kleinkind.

Dochter Charlotte

Charlotte is de dochter van prinses Caroline. Charlotte en Dimitri zijn sinds 2017 officieel een stel. Samen hebben ze al een zoontje, Balthazar. Uit een eerdere relatie met komiek Gad Elmaleh heeft Charlotte ook een zoon, Raphaël Elmaleh.

Prinses Caroline

Doet de naam prinses Caroline van Monaco je trouwens geen belletje rinkelen? Dat komt dan wellicht omdat ze officieel Caroline van Hannover heet. Ze is de dochter van prins Rainier en prinses Gracia. Haar broertje is de welbekende prins Albert, die getrouwd is met de veelbesproken Charlene. Ook heeft Caroline nog een zusje, prinses Stéphanie.

De baby wordt het achtste kleinkind van prinses Caroline. Zoon Andrea Casiraghi en zijn vrouw Tatiana Santo Domingo hebben drie kinderen: Sasha, India en Maximilian. En zoon Pierre Casiraghi en Beatrice Borromeo kregen twee kinderen: Francesco en Stefano.

Ze droomt van een meisje

Aangezien Charlotte in een groot gezin is opgegroeid, droomt ze zelf ook van een groot gezin. Na de geboorte van twee zoons hoopt ze er stiekem op dat het een meisje wordt. Dat meldt het Franse blad Voici.

