Spaans koningshuis brengt bezoekje aan Barcelona in stijl

Wat zagen de prinsessen er prachtig uit.

Over de stichting

De stichting Prinses van Girona wil jongeren steunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling en zet zich speciaal in om jonge, getalenteerde mensen te vinden die als rolmodel kunnen dienen voor andere jongeren. Ieder jaar wordt er een prijs uitgereikt aan Spanjaarden die zich hiervoor inzetten. Prinses Leonor is voorzitter van deze stichting, ‘prinses van Girona’ is haar Catalaanse titel.

Outfits

Leonor en Sofia hebben het gevoel voor stijl van hun moeder geërfd. Koningin Letizia staat bekend om haar smaakvolle kledingkeuzes en ook haar twee dochters zien eruit om door een ringetje te halen. Tijdens hun uitstapje naar Barcelona droeg Leonor een lange jurk met bloemen van Polín et Moi en haar jongere zusje Sofia ging voor een witte jurk met zwarte stippen van Zara.

Schoenentrend

Letizia droeg deze keer een lange, witte jurk van Cos. Net als haar dochters combineerde ze de look met een paar mooie sleehakken. Spotten we daar nou een nieuwe schoenentrend?

Koningin Letizia, prinses Leonor en prinses Sofia in Barcelona Beeld BrunoPress/goffphotos

Wat een plaatje: het Spaanse koningshuis op weg naar de prijsuitreiking. Beeld BrunoPress/goffphotos

Koning Felipe en koningin Letizia in Barcelona Beeld BrunoPress/Abaca Press

Prinses Sofia en prinses Leonor (rechts) in Barcelona Beeld BrunoPress/Abaca Press

Geen koninklijke vriendinnen

Volgens Spaanse royaltykenners zou koningin Letizia geen koninklijke vriendinnen voor haar dochters willen. Dit zou ook de reden zijn dat Leonor niet aanwezig was op het galadiner van prinses Ingrid Alexandra in Oslo. Hoe dat precies zit lees je hier.

In 2008 werd door het Spaanse hof bekendgemaakt dat prinses Letizia plastische chirurgie had ondergaan, omwille van ademhalingsproblemen. Kenners zagen echter al snel dat haar hele gezicht behoorlijk veranderd was. Hoe zag ze er eigenlijk uit vóór de ingrepen aan haar kin en neus?

Bron: Daily Mail