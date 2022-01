De jurk droeg haar schoonmoeder Sofia, de voormalige koningin van Spanje, namelijk ook al eens.

Kleurrijk ensemble

Maandag maakte koningin Letizia haar opwachting in het koninklijk paleis te Madrid voor een werkbezoek. Ze stapte naar buiten in een opvallend kleurrijk ensemble, waarmee ze liet zien geen last te hebben van een blue monday. Een volumineuze groene rok combineerde ze moeiteloos met een opvallende semi-transparante blouse vol bloemen.

Eerbetoon

Het blijkt echter niet zomaar een outfit te zijn, maar te gaan om een bijzondere jurk die jaren geleden al eens werd gedragen door een lid van het Spaanse koningshuis. Haar schoonmoeder Sofia droeg de jurk in 1977 tijdens een werkbezoek aan Duitsland. Met de outfit lijkt Letizia dan ook een subtiel eerbetoon aan haar schoonmoeder te brengen. Dat is bijzonder, want de twee hebben niet bepaald een warme band. In 2018 ging er nog een video rond waarin te zien was dat het tussen Sofia en Letizia niet boterde.

Persoonlijk tintje

Maar terug naar de jurk: het betreft een creatie van Maison Valentino, die na al die jaren nog steeds tijdloos, klassiek én koninklijk is. Koningin Letizia gaf er wel een persoonlijk tintje aan, door in haar oren grote kleurrijke hangers te dragen van het merk Tous.

