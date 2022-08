Spaanse koningin Letizia en prinses Leonor gespot in betaalbare jurken van Zara

Het gezin geniet van een welverdiende vakantie. Koning Felipe kon alleen niet onder al zijn verplichtingen uit. Hij is tussendoor even op en neer gegaan naar Bogota voor de inauguratie van de nieuwe president van Colombia. Hierdoor hadden de dames van Borbón een heuse girls night out!

Koningin Letizia, haar twee dochters en oud-koningin Sofía hadden een diner in het Beatnik restaurant en brachten daarna een bezoek aan een markt.

Oud-koningin Sofía droeg een lange jas met matchende broek. De rest van het gezelschap ging voor kort. Koningin Letizia mag dan volgende maand vijftig worden, zij draagt nog gewoon een mini-jurk, net als haar dochters. En wat staat het haar fantastisch!

Letizia droeg deze jurk van Zara, die slechts € 39,95 heeft gekost. Daarbij droeg ze espadrilles van het merk Clooui (€ 129) en een clutch van het merk Feel Mallorca.

Prinses Leonor droeg deze jurk van Zara, ook met een prijskaartje van slechts € 39,95. Hierbij droeg ze een tas van Adolfo Domínguez en espadrilles van Mint & Rose (€ 125). Letizia’s jongste dochter Sofía droeg een kort, wit pakje uit een oudere collectie van Zara. Hierbij droeg ze espadrilles van Macarena Shoes.

Bron: Royal Fashion