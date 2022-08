Spannende dag: de Zweedse prins Oscar (6) gaat vanaf vandaag naar een omstreden basisschool

Niet alleen in Nederland, ook in Zweden gaan de scholen weer beginnen en dit jaar zal ook prins Oscar eraan moeten geloven: vandaag is zijn eerste schooldag!

Kroonprinses Victoria van Zweden met zoon Oscar in de tuin van hun zomerhuis op 14 juli 2022. Beeld Getty Images

De basisschool

Vorige week maakten de Zweedse royals bekend naar welke basisschool prins Oscar zal gaan, namelijk dezelfde als zijn oudere zus, prinses Estelle. Campus Manilla is een privéschool op Djurgården, dat ligt in de hoofdstad van Zweden.

De keuze is opvallend, want Campus Manilla is meer dan eens in opspraak geweest. De privéschool, die bekendstaat als eliteschool, was al een paar keer in het nieuws omdat er meerdere meldingen van geweld tussen leerlingen waren waarbij niet werd ingegrepen. Ook zou het onderwijs niet tiptop in orde zijn volgens de schoolinspectie.

Oscar is al zes jaar

Prins Oscar is geboren in 2016 en is dus zes geworden. Een beetje oud om nu pas te beginnen met de basisschool, zou je denken. Maar niets is minder waar. Waar je in Nederland vanaf je vijfde al leerplichtig bent, is dit in Zweden pas vanaf je zevende. Prins Oscar is er dus eigenlijk vroeg bij.

Foto’s van prins Oscar

In tegenstelling tot veel andere royals - zoals onze prinsesjes, de Winsors en zelfs Oscars oudere zus - zal Oscars eerste schooldag stilletjes verlopen. Er is geen persmoment ingepland en ook op de socials zijn (nog) geen kiekjes van de eerste schooldag van de prins te vinden.

Prins Oscar tijdens de viering van zijn moeders 41e verjaardag, op 14 juli 2018. Beeld Getty Images

Bron: beaumonde.nl