Steel de look voor een prikkie: de bloemenjurk van koningin Letizia

Helaas komt de jurk uit een Zara-collectie uit 2017. Het pareltje is dus al lang en breed uitverkocht. Toch kun je ’m nog op de kop tikken en wel voor minder dan de verkoopprijs. Wij spotten de jurk namelijk op Vinted.

Letizia in Zara-jurk

Koningin Letizia ontvangt regelmatig lof voor haar kledingkeuzes. Niet alleen omdat ze er doorgaans uitziet om door een ringetje te halen, maar ook omdat ze shopt bij goedkope ketens én items regelmatig nog een keer draagt. Dat is heel anders dan bijvoorbeeld prinses Charlene van Monaco, die de laatste tijd alleen maar in peperdure designerstukken wordt gespot.

Bloemenjurk

Deze jurk van Zara heeft een zeeblauwe kleur met roze bloemen. Hij valt tot over de knie, heeft lange mouwen en is getailleerd. De verkoopprijs van de jurk was € 59,95.

Shop ’m op Vinted

Nieuw kun je ’m niet meer kopen, maar wel tweedehands. Op Vinted spotten wij ’m namelijk in maat S voor slechts € 25. Dat is toch geen geld voor een royal look? Volgens de verkoper is-ie ‘nieuw zonder prijskaartje’. Shop de jurk hier.

Op 17 juli 2020 bracht Letizia een bezoek aan het Fine Arts Museum in Bilbao, Spanje en droeg ze de jurk. Beeld WireImage

Op 5 mei 2021 droeg Letizia de jurk opnieuw, naar een inzameling voor het Rode Kruis in Madrid, Spanje. Beeld WireImage

In 2008 werd door het Spaanse hof bekendgemaakt dat prinses Letizia plastische chirurgie heeft ondergaan. Hoe zag ze er eigenlijk uit vóór de ingrepen aan haar kin en neus?

Bron: Vinted