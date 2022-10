Jij kunt deze twee blazers nu bemachtigen voor een schijntje van de aankoopprijs. Wij hebben ze namelijk voor je gespot op Vinted.

Stoer en stijlvol

Steel de look voor een prikkie: lange blazer als herfstjas net als Letizia Beeld Getty Images, Brunopress

Dit zwarte jasje met borduursels is een van de favorieten van koningin Letizia. Het jasje is van ZARA, maar werd al jaren geleden op de kop getikt door de koningin en sindsdien is ze er al meerdere keren in gespot. Deze foto’s dateren uit 2019, toen ze het jasje droeg naar een werkbezoek aan de Foundation for Help against Drug Addiction in Madrid. Wil jij het jasje ook hebben? Je shopt ‘m nu op Vinted voor slechts € 29.

Warm en chic

Steel de look voor een prikkie: lange blazer als herfstjas net als Letizia Beeld Getty Images, Brunopress

Over naar een item waar koningin Letizia iets dieper voor in de buidel heeft getast. Dit is een blazer van het Spaanse label Uterqüe. Ze droeg ‘m in 2020 naar een werkbezoek aan FEDER, de Spaanse federatie voor zeldzame ziektes, en later ook in 2021 bij een awarduitreiking in een museum. De retailprijs voor de blazer was 200 pond, omgerekend zo’n € 230. Op Vinted vind je een exemplaar dat slechts één keer gedragen is voor € 180. Dat is niet niks, maar in een goede tussenjas mag je best een keer investeren, toch?

