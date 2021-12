Vader van prinses Charlene maakt zich grote zorgen: “Ze is erg kwetsbaar”

Aan News24 vertelt hij dat hij zich zorgen maakt om zijn dochter. “Ze is zeer kwetsbaar omdat ze de afgelopen tijd zoveel medische ingrepen heeft ondergaan.”

Opgenomen in een kliniek

Charlene verblijft momenteel in een kliniek om te herstellen. Ze zou kampen met fysieke en mentale uitputting, nadat ze de afgelopen tijd ontstekingen opliep waaraan ze geopereerd moest worden.

Ze komt er sterker uit

Toch is vader Mike er zeker van dat Charlene sterker uit deze periode zal komen. Charlene was vroeger immers een Olympische sporter: “Mijn dochter zwom vroeger 20 kilometer per dag. Ik weet hoeveel ze trainde en ik weet dat ze heel sterk is, dus ze komt hier doorheen, en ze komt er sterker uit.”

Geen bezoekjes

Mike Wittstock woont nog in Zuid-Afrika. Desondanks zagen hij en zijn beroemde dochter elkaar niet tijdens de lange periode dat Charlene daar verbleef. Mike legt uit: “Ik was bezorgd vanwege covid, ik wilde haar niet besmetten.”

Telefonisch contact

Hij vertelt dat hij Charlene regelmatig via de telefoon heeft gesproken en dat ze een uitstekende relatie hebben. Hij zou ook regelmatig contact hebben met de tweeling Gabriella en Jacques, zijn kleinkinderen die in Monaco wonen.

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima

Bron: Dailymail