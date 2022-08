Van Diana in een zalmroze bikini tot Charlene in een sportief badpak.

Prinses Margaret

Prinses Margaret Windsor bezocht in 1976 het eiland Mustique. De jongere zus van koningin Elizabeth werd pratend met een vriend op het strand vastgelegd.

Prinses Margaret Windsor op vakantie in Mustique in 1976. Beeld Getty Images

Gravin Eloise van Oranje

Eloise van Oranje genoot in 2020 van haar vakantie in Sicilië. De kleurrijke bikini die ze droeg (of een exemplaar dat er precies op lijkt) shop je hier.

Prinses Lilian van Zweden

Kunnen we even een momentje nemen voor dit fantastische badpak van prinses Lilian van Zweden? Deze foto uit 1988 is genomen op het balkon van haar vakantiehuis in Côte d’Azur.

Prinses Lilian van Zweden in 1988 op vakantie in Côte d’Azur. Beeld Sygma via Getty Images

Prinses Diana Spencer

Prinses Diana werd regelmatig vastgelegd in bikini op het strand. In 1993 bezocht ze het eiland Nevis op de Caraïben.

Prinses Diana Spencer op vakantie in Nevis in 1993. Beeld Sygma via Getty Images

Ira von Fürstenberg en prins Alfonso von Hohenlohe-Langenburg

De Spaanse prins Alfonso von Hohenlohe-Langenburg trouwde in 1955 met juwelenontwerpster Ira von Fürstenberg. Op de onderstaande foto vieren de twee hun huwelijksreis aan het Italiaanse Gardameer.

Ira von Furstenberg en prins Alfonso von Hohenlohe-Langenburg in 1955 op huwelijksreis in Italië. Beeld Bettmann Archive

Prinses Maria-Olympia en prins Achileas van Griekenland

Op Instagram deelde prinses Maria-Olympia van Griekenland een vrolijke strandfoto met haar broertje Achileas-Andreas. De twee brachten in 2020 hun zomer door in Italië.

Prins Bertil en prinses Lilian van Zweden

Prinses Lilian van Zweden (je weet wel, van dat mooie badpak hierboven) was getrouwd met prins Bertil van Zweden. Ook in 1987 brachten ze hun zomer door in hun vakantiehuis in Côte d’Azur.

Prins Bertil en prinses Lilian van Zweden in 1987 op vakantie in Côte d’Azur. Beeld Wolfgang Kuhn/United Archives vi

Grace Kelly

Voordat Grace Kelly prinses van Monaco werd, was ze een populaire Hollywood-actrice en speelde ze in ontzettend veel films. Hoe mooi is dit badpak dat ze in 1955 droeg?

Grace Kelly in 1955 Beeld Getty Images

Prinses Charlene van Monaco

Voordat Charlene in 2011 trouwde met prins Albert van Monaco was ze in Zuid-Afrika een bekende rugslagzwemmer. Op dit kiekje uit 2011 deed ze mee aan een zwemwedstrijd.

Prinses Charlene van Monaco in 2011 tijdens een zwemwedstrijd in Zuid-Afrika. Beeld WireImage

Pippa Middleton

Pippa Middleton, officieel geen royal maar wel het sportieve zusje van Kate Middleton, hertogin van Cambridge, werd in 2015 suppend vastgelegd op het Caribische eiland St. Barts. Onlangs is Pippa bevallen van haar derde kindje.

De triangelbikini is een echte klassieker. In deze video laat modevlogger Liselotte je zien hoe je deze bikini op 7 originele manieren kunt knopen:

Bron: Getty Images en Instagram