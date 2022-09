Waarom Deense koningin Margrethe de prinstitel van haar vier kleinkinderen ineens intrekt

Aan de reactie te zien, zagen haar kleinkinderen deze verandering niet aankomen.

Hoe zat het ook alweer?

De Deense koningin Margrethe heeft twee kinderen: Frederik en Joachim. Frederik is de oudste en de kroonprins van Denemarken. Hij kreeg met kroonprinses Mary vier kinderen: prins Christian (16), prinses Isabella (14) en de tweeling prinses Josephine (11) en prins Vincent (11). Zij houden allemaal wél hun prinstitels.

Drastische verandering

Prins Joachim (53) en prinses Marie (46) kregen ook vier kinderen: Nikolai (23) Felix (20) Henrik (13) en Athena (10). Zij werden geboren als prinsen en prinsessen, maar vanaf 1 oktober worden deze titels hen afgenomen. Zij dragen vanaf dat moment de titel van graaf en gravin. Dat maakt het Deense koningshuis deze week bekend.

Het lijkt een drastische verandering, maar Margrethe benadrukt dat de vier kinderen hun plaats in de lijn van troonsopvolging behouden.

Keuze van koningin Margrethe

Het is al langer bekend dat koningin Margrethe de monarchie wil verkleinen. Alleen de eerstgeborenen van de troonopvolgers zouden nog de titel van prins of prinses krijgen. Dat dit ook met terugwerkende kracht zou gelden, was bij de (klein)kinderen nog niet bekend.

Volgens Jakob Steen Olsen, een Deense royalty-expert, probeert de koningin het koningshuis klaar te maken voor de toekomst. “Ze wil de boom snoeien zodat hij kan blijven groeien. Ze ruimt de boel een beetje op”, zegt hij. “De koningin weet dat ze kritiek kan verwachten als de Denen vinden dat er te veel prinsen en prinsessen rondlopen.”

Bedroefd en in shock

Een woordvoerder van de koninklijke familie laat aan Deense media weten dat de kinderen “in de war, bedroefd en in shock” zijn. Het nieuws komt “als een donderslag bij heldere hemel.” “De kinderen voelen zich verstoten. Ze begrijpen niet waarom hun identiteit van hen is afgenomen”, klinkt het. “Ze zijn ongelooflijk overstuur en geschokt. Ze namen hun titels en hun verantwoordelijkheid serieus. Ze zijn geboren als prinsen en prinsessen, dus het is pijnlijk dat dit hen wordt afgenomen.”

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprises Mary samen met hun kinderen prins Christian, prinses Isabella, prinses Josephine en prins Vincent. Beeld Getty Images

De Deense prins Joachim en zijn vrouw prinses Marie samen met hun kinderen Nikolai, Felix, Henrik en Athena. Beeld Getty Images

