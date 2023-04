Waarom is de relatie van de Noorse prinses Märtha Louise met sjamaan Durek Verrett zo omstreden?

Märtha Louise en Durek zijn sinds 2019 een koppel en bezegelden hun liefde vorige zomer met een verloving. Dat klinkt sprookjesachtig, zij het niet dat de twee al vanaf het begin van hun relatie regelmatig in opspraak zijn. Vooral spiritueel leider Durek (48) heeft er een handje van om omstreden uitspraken te doen in de media, maar ook Märtha Louise maakt zich niet altijd even populair bij de Noren.

Niet helpend

Alsof dat niet genoeg is, doet Dureks moeder Veruschka Urquhart er deze maand nog een schepje bovenop. In een interview met het Noorse tijdschrift Se og Hør, waarschuwt ze voor haar zoon. meldt HLN. “Durek werkt niet voor de mensen, hij werkt tégen hen”, zegt Veruschka. Hoewel Veruschka de bovennatuurlijke krachten van haar zoon erkent, vindt ze dat hij er mensen mee manipuleert in plaats van helpt.

Het staat in de sterren

Märtha Louise ontmoette Durek in 2019 tijdens een spirituele sessie bij hem thuis. Ook de prinses heeft spiritualiteit omarmd als haar roeping: zij heeft naar eigen zeggen telepathische krachten en kan met dieren praten. Het was meteen raak, zo liet Märtha Louise in een Amerikaanse talkshow weten. Ze keek in Dureks ogen en had het gevoel hem al te kennen. “Hij antwoordde: ‘Het stond, al voor onze geboorte, in de sterren dat wij elkaar zouden ontmoeten’.”

Bovennatuurlijke genezing

Durek werd geboren in Sacramento, Californië en is een voormalig model. Inmiddels verdient hij een bijzonder goede boterham als zelfbenoemd sjamaan: iemand die naar eigen zeggen contact maakt met het bovennatuurlijke en op die manier voorspellingen doet en genezing brengt. Tot zijn klantenkring behoren sterren als Gwyneth Paltrow, Chris Pine en Gerard Butler.

Terugkerende relletjes

Voor het Noorse koningshuis was de relatie van hun dochter met de sjamaan even slikken. Met name Durek schuwt namelijk de publiciteit niet en dat leidde meer dan eens tot een relletje. Zo deed hij in een podcast uit de doeken dat hij en Märtha Louise drie á vier keer per dag seks hebben. Ook claimde de spiritueel leider dat er bij vrouwen die veel sekspartners hebben ‘iets gebeurt in hun vagina’ dat ‘gereinigd moet worden’.

De prinses en de sjamaan

De prinses maakte zich op haar beurt niet bepaald populair door met Durek op commerciële tournee door Noorwegen te gaan als ‘De prinses en de sjamaan’. Sindsdien maakt ze een duidelijke scheiding tussen haar activiteiten voor het koningshuis en haar spirituele werkzaamheden. Ze deed vorig jaar afstand van haar officiële plichten, al wil ze die in de toekomst wel weer oppakken.

Gestaag verder

Het zijn slechts een paar voorbeelden van een lange lijst spraakmakende akkefietjes. Toch laten de twee geliefden zich niet uit elkaar drijven. Koning Harald keurde hun verloving in juni goed en de prinses zou zich definitief in Los Angeles willen vestigen, waar ze met Durek en haar drie dochters woont. De bruiloft is echter op de lange baan geschoven, omdat Durek aan ernstige nierproblemen lijdt.

Bron: HLN.be