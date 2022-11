Waarom koning Filip niet aanwezig was bij de Belgische Koningsdag (en dat eigenlijk nooit is)

De royals arriveerden gisteren bij de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Daar kwamen ze luisteren naar de hymne Te Deum en kardinaal Jozef De Kesel, aartsbisschop van het bisdom Mechelen-Brussel.

Filip afwezig

Koning Filip, koningin Mathilde en hun vier kinderen waren er niet bij. De traditie in België is dat de koning geen Koningsdag viert. Gek hè? Viert het hele volk een feestje voor je, moet jij thuisblijven.

Belgische Koningsdag

Waar de Nederlandse koninklijke familie heel de dag door de stad loopt en wordt getrakteerd op optredens en andere feestelijkheden, krijgen Filip en Mathilde een dagje vrij. Zij vinden het ongepast als de koning zichzelf viert.

Heel ander feest

Sowieso wordt Koningsdag een stuk zakelijker gevierd dan hier. Van koekhappen en feestelijkheden is geen sprake. Ze komen samen, luisteren naar toespraken en reiken onderscheidingen uit. Wel hangt, net als in Nederland, de vlag uit en is het voor vele Belgen een vrije dag.

21 juli

Op 21 juli viert België een feestdag die iets meer op Koningsdag lijkt zoals wij ‘m kennen. Dat is de datum waarop koning Leopold de grondwettelijke eed als koning aflegde. Iedereen is op die dag vrij en ‘s avonds wordt er vuurwerk afgestoken.

In 2013 kwam in België koning Filip op de troon. Zijn ouders, Albert en Paolo, verdwenen uit beeld. Maar waar zijn ze gebleven en wat doen ze nu met hun leven? Royaltyreporter Rick Evers praat je bij:

Bron: Blauw bloed