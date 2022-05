Hij is al bijna 20 jaar samen met de Amerikaanse Carina Axelsson (53) en het liefst waren de twee allang getrouwd geweest.

Prins Gustav mocht niet trouwen met grote liefde

Een oud testament uit 1939 hield het stel al die tijd tegen. De opa van prins Gustav had hier destijds iets in laten vastleggen, wat in de tijdsgeest van nu ontzettend ouderwets en achterhaald is. Namelijk dat de toekomstige echtgenoot van zijn kleinzoon arisch, van adel én protestants moest zijn. Gustavs geliefde Carina is geen van alle. Helaas kon Gustav niet zomaar maling hebben aan dit testament.

Drie jaar durende rechtszaak

Als de prins met Carina zou trouwen, zou hij geen aanspraak meer kunnen maken op de erfenis van maar liefst € 498 miljoen, waarvan ook het kasteel Berleburg onderdeel is. Dat is nogal wat, en daarom besloten de twee eerst om niet te trouwen. Totdat de vader van prins Gustav overleed en de erfeniskwestie, die opnieuw ter sprake kwam, iets in hem losmaakte. Hij besloot te vechten voor zijn rechten. Een gevecht dat maar liefst drie jaar heeft geduurd.

Prins Gustav en prinses Carina

Hij daagde zijn familie voor de rechter en na een drie jaar durende rechtszaak kreeg hij gelijk. Het oude testament werd ontbonden. Hij is niet alleen de rechtmatige eigenaar van het kasteel én de flinke smak geld, maar er mag ook eindelijk een bruiloft gepland worden. Na het huwelijk krijgt Carina er een mooie titel bij. Ze wordt dan prinses Carina van Sayn-Wittgenstein-Berleburg.

Bron: The court jeweller, Het laatste nieuws