Welke scheidingsgeruchten? Prins Albert en prinses Charlene stralen als eensgezind front in het openbaar

Het bleef nog lang onrustig tussen de vier(honderd?) paleismuren, maar eenmaal buiten lijken Albert en Charlene niet eens een hekel aan elkaar te hebben.

Prinses Charlene steelt de show in glitterjurk

De glitterjapon van prinses Charlene is een blitse bliksemafleider. Je zou spontaan de scheidingsgeruchten vergeten nu de prinses niet alleen haar gezicht laat zien, maar ook nog eens dicht tegen haar man aankruipt in dit letterlijk schitterende ontwerp van Akris.

Prins Albert en prinses Charlene bij het Monaco Women forum. Beeld BrunoPress/The Photo One

Of dit de orders van het Monegaskische hof - die de scheidingsroddels in een verklaring al ontkrachtten - zijn om in het publiek lichamelijk contact te maken of niet, het werkt wel om de media voor de komende periode de mond te snoeren. Hier is ‘niks’ aan de hand. Vooralsnog.

De prinses draagt een glitterjapon van Akris. Beeld BrunoPress/The Photo One

Geruchten

Wat zou er aan de hand zijn tussen de twee? Er was even paniek in de tent. Het Franse magazine Royauté schreef dat Albert en Charlene een scheiding hadden aangevraagd. Een woordvoerder van het paleis van Monaco was er als de kippen bij om het nieuws te ontkennen. Het paleis is niet blij met de roddel: “Deze kwaadaardige geruchten zijn compleet ongegrond”, laat de woordvoerder weten.

Geruchten over huwelijksproblemen tussen Albert en Charlene zijn er al jaren. Het stel zou zelfs tijdens hun huwelijksreis in 2011 al in aparte hotels hebben geslapen en het schijnt dat Charlene nog vóór de bruiloft een vluchtpoging deed.

Ze zou haar koffers hebben gepakt toen ze hoorde over een derde buitenechtelijk kind van Albert. Vervolgens zou ze een vliegticket naar Zuid-Afrika hebben geboekt en naar het vliegveld zijn gereden, maar zijn onderschept nog voor ze bij het vliegveld aankwam.

Charlene moest naar verluidt haar paspoort inleveren en in gesprek gaan met de prins. En dit zou niet de eerste vluchtpoging zijn die ze deed. Het was de reden om haar kamer in het hotel tijdens de huwelijksreis zelfs te laten bewaken, zodat ze er niet tussenuit kon knijpen, luiden de geruchten.

Op de rode loper zoeken de royals elkaar op door dicht tegen elkaar aan te staan. Beeld BrunoPress/The Photo One

Blijven ontkennen

Toen Charlene in 2021 een lange tijd zonder man en kinderen in Zuid-Afrika verbleef, en daarna wegens gezondheidsproblemen lang in een kliniek zat, laaiden de geruchten opnieuw op. Probeert Charlene opnieuw uit haar gouden kooi te ontsnappen?

Prins Albert liet toen zelf aan de buitenwereld weten dat de afwezigheid van de prinses niks met huwelijksproblemen te maken had. Het front dat ze naar de buitenwereld vormen, onderstreept dat. Of het publiek het ook echt gelooft, is nog maar de vraag...

